💥Yarım gün çalışana 9.219 TL! İŞKUR’dan maaş imkanı sağlanıyor! 90 günlük ödeme yapılacak! İlk aşamada 4 bin 966 TL...

Kadınların iş yaşamında daha çok yer almaları ve çalışırken rahat etmeleri amacıyla sağlanan imkanların başlangıcında doğum izni ve bu iznin bitiminden sonra yarım gün çalışma geliyor. Hem de doğum parası, süt parası, çocuk başına nakdi yardım, yarım gün çalışana İşkur desteği de veriliyor. İşte konu ahkkında detaylar...