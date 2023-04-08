Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL'ye düştü! İşte ÖTV'siz satılan arabalar
Türkiye'de otomobil sahibi olmak oldukça maliyetli bir işlemdir. Özellikle nitelikli otomobillerin fiyatları oldukça yüksek olduğu için vatandaşlar, 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarları gözden çıkarmak durumunda kalırlar. Ancak, sıfır kilometre otomobil satın alırken ÖTV ödemeden satın alma fırsatı sunulabiliyor. Bu fırsattan yararlanarak, belirli şartları sağlayan engelli vatandaşlar nitelikli sıfır kilometre otomobillere daha uygun fiyatlarla sahip olabilirler.
08.04.2023 18:06 - Son Güncelleme: 08.04.2023 18:12
Bu kişiler ÖTV ödemeden otomobil satın alabiliyorlar. ÖTV'siz en çok satılan SUV araçların sıfır kilometre fiyat listesi yenilendi.