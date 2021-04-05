Son dakika haber: Yargıtay'dan milyonlarca çalışana müjdeli haber: En fazla 3'te 1 oranına kadar indirim! Fazla mesailer...
Son dakika haber: İşçi-işveren arasındaki fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarına ilişkin davalarda mahkemelerde yapılacak indirime Yargıtay'dan sınırlama geldi. Fazla mesai, bir iş yerinde çalışan personelin günlük olağan çalışma saatinin üzerinde çalıştığı saatlere verilen isimdir. 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesine göre bir iş yerinde haftalık mesai saati en fazla 45 saattir. Personel bir haftada 45 saati aşan çalışma yaptığında bu fazla mesai olur.
Yargıtay, fazla mesai ve genel tatil ücreti ödenmediğinin şahitle kanıtlanması durumunda en fazla 3'te 1 oranına kadar indirim yapılabileceğine hükmetti. Fazla mesai, bir iş yerinde çalışan personelin günlük olağan çalışma saatinin üzerinde çalıştığı saatlere verilen isimdir. Birçok iş yeri 45 saati, çalıştıkları gün sayısına bölerek günlük çalışma saatlerini belirler. Bazı iş yerleri haftada 5 gün çalışırken bazıları 6 gün çalıştığı için gün sayısı farklılık gösterebilir. Eğer işçi ve işveren aralarında anlaşmış ise günlük çalışma saatleri günden güne fark gösterebilir.
İNDİRİM SINIRSIZ DEĞİL
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararında işçinin ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık izin, mazeret izni vs sebeple çalışamadığı günlerin yılın yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ettiği belirtilerek, kural olarak yapılacak indirimde bu oranın esas alınmasının isabetli olacağı ifade edildi.
Kararda, şöyle denildi: "Fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı belgelere, işveren kayıtlarına veya kesin delillere değil, tanık anlatımına dayalı olması durumunda mahkemece, indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da işçinin yıllarca sürekli çalıştığının kabul edilemeyeceği karinesi göz önünde tutularak, alacaklarından makul bir indirim yapılması gerektiği hususu değerlendirilmelidir."