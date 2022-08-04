Yanınızda yörenizde işsiz olanlara bildirin! 30 gün içinde başvurana karşılıksız veriliyor! 5.117  TL ödeme! e-Devlet’ten veya İŞKUR’a...

Yeni asgari ücret Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşa can suyu oldu. 4,250 TL'den 5.500 TL'ye yükselen asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi. İşsizlik maaşı bundan böyle en az 2 bin 588, en çok 5 bin 117 lira olarak uygulanacak. Peki kimler işsizlik maaşı alabilir? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Kaç ay ödenir? Hangi şartlarda kesilir? İşte yanıtları...