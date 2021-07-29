Yalnızca SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere veriliyor: Paraya ihtiyacı olan gelir belgesi ile başvuruda bulunabilir! Hemen yatıyor

Corona virüsü pandemisi döneminde bir çok emekli nakit paraya gereksinim duyabiliyor. Salgın sürecinde bankalar vatandaşlar amacıyla detaylı kredi kampanyaları düzenlediler. Garanti Bankası emeklilere özel kampanya açıklamasında bulundu. Banka resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile emeklilere özel faiz oranları ile kredi verdiğini bildirdi. Bankanın kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler amacıyla oluşturulan açıklamada, müracaat sahibinden ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK internet belgesi ya da gelir yazısı talep edilebileceği ifade edildi.