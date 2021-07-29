Yalnızca SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere veriliyor: Paraya ihtiyacı olan gelir belgesi ile başvuruda bulunabilir! Hemen yatıyor
Garanti Bankası emeklilere özel kredi kampanyasını duyurdu. Banka hesaplamalarına göre, 10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade amacıyla faiz oranı: %1,69 uygulanacak. 10 bin TL çeken bir emekli aylık olarak 947,22 TL geri ödeme yapabilecek. Bu anlamda bazı bankalar emeklilere basit ödeme sağlamak amacıyla kredi sağlıyor. SGK ya da BAĞ-KUR'dan emekli olan kişilerin yanı sıra malulen emekliliği tespit edilen şahıslar de kredi imkânından yararlanabiliyor. Fakat bu haklardan yararlanmak amacıyla bankaların belirlemiş bulunduğu şartları yerine getirmek gerekiyor. Şartları gerçekleştiren emekliler bankalardan kredi çekebiliyor.
Corona virüsü pandemisi döneminde bir çok emekli nakit paraya gereksinim duyabiliyor. Salgın sürecinde bankalar vatandaşlar amacıyla detaylı kredi kampanyaları düzenlediler. Garanti Bankası emeklilere özel kampanya açıklamasında bulundu. Banka resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile emeklilere özel faiz oranları ile kredi verdiğini bildirdi. Bankanın kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler amacıyla oluşturulan açıklamada, müracaat sahibinden ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK internet belgesi ya da gelir yazısı talep edilebileceği ifade edildi.
Kredi hakkında açıklamada bulunan banka, "Emekli ihtiyaç kredisine Garanti BBVA Mobil ya da İnternet Bankacılığı aracılığıyla başvurabilir, daha önce yaptığınız başvurularınızı tamamlayabilir ve şubeye gitmeden hesabınıza aktarılan paranızı kullanmaya başlayabilirsiniz." İfadelerini kullandı.
Garanti Bankası kredi başvurusu açıklaması
Kredi Başvuru Süreci
Kredi sürecinde müşteriler şubeye yönlendirilebilir. Başvuru sahibinden ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK web belgesi ya da gelir yazısı talep edilebilir. Krediden yararlanma koşulu müşterinin risklilik durumuna göre değişebilir.
İhtiyaç kredisi faiz oranları müşteri özelinde, müşteri risklilik durumuna göre, başvuru ve kredi kullandırım anında değişebilir.
Sigorta primi; kredi tutarı, vadesi ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir. Kredi kullandırım ekranları ön izlemedir, süreçler farklılık gösterebilir. Müşterilerin Şubeye yönlendirildiği durumlar olabilir.