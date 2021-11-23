Yalnızca 24 saat içinde olanlar oldu! Altın fiyatları son dakika ters köşe yaptı! Altın almak ve satmak için o tarih dönüm!

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.