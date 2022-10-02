Yalnızca 1.800 TL'den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur! TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular…

Ev sahibi olma hayali kuranlar bağlamında TOKİ'den kusursuz bir fırsat vardır. Belli bir peşinat vermek koşuluyla şimdilerde ev alabilmek olabildiğince kolaydır. Peşinat seviyesi evin değerinin en az yüzde 10'u olmalıdır. Ancak istenilen oranda peşinat ödemekte mümkündür. Kalan tutar ise makul vadelere bölünür. Vade süreleri fazladır. Bu da ödeme basitliği sağlar.