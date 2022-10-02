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Yalnızca 1.800 TL'den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur! TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular…

Yapılması gereken tek şey TOKİ'nin internet sitesinden müracaat gerçekleştirmektir. Bundan sonra açıklanma için vakit beklenir. Her bütçeye makul ev seçenekleri vardır. İnternet vasıtasıyla tetkik yaparak gereksiniminiz olanı bulabilirsiniz. Burada makul kredi koşullarına sahip kredi kullanarak TOKİ doğrultusundan verine seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

takvim.com.tr
02.10.2022 16:23 - Son Güncelleme: 02.10.2022 16:23
TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular… Yalnızca 1.800 TL’den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur!

Ev sahibi olma hayali kuranlar bağlamında TOKİ'den kusursuz bir fırsat vardır. Belli bir peşinat vermek koşuluyla şimdilerde ev alabilmek olabildiğince kolaydır. Peşinat seviyesi evin değerinin en az yüzde 10'u olmalıdır. Ancak istenilen oranda peşinat ödemekte mümkündür. Kalan tutar ise makul vadelere bölünür. Vade süreleri fazladır. Bu da ödeme basitliği sağlar.

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TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular… Yalnızca 1.800 TL’den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur!

TOKİ'den Uygun Kredi Müjdesi!

TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir.

TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular… Yalnızca 1.800 TL’den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur!

Buna göre vade adedi da farklılık gösterecektir. Mesela toplam tutarın yüzde 12'sinin ödenmesi durumunda kalanı 180 vadeye bölünebilir.

TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular… Yalnızca 1.800 TL’den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur!

Bunun dışında yüzde 20 peşinatla 240 ay ödeme planı yapmak olasıdır. Kredi faiz oranları da diğerlerine kıyasla çok uygundur.

TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular… Yalnızca 1.800 TL’den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur!

Çünkü tamamıyla devlet destekli projelerdir. Tek hedef evi olmayanlara destek sağlamaktır. Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde kredi çekmeniz olası olmaktadır.

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