Yağ, çay, hurma, sucuk, yumurta SAHUR ve İFTAR sofrası dolacak! Etikete %25 İNDİRİM!... 12.90 TL kadayıf, 29.90 TL güllaç! A101'den RAMAZAN kıyağı!

A101 indirimli aktüel ürünler listesi için araştırmalar hızlandı. Ramazan ayına az bir süre kala sahur ve iftar için olan gıdalarda Ramazan ayına özel indirimler yapıldı. 16 Mart itibariyle satışa sunulacak ürünler için broşür bugün yayınlandı. İşte sofranızı dolduracak A101 aktüel indirimli ürünler listesi...