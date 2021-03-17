Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik... Hemen dilekçenizi verin emekli olun!
Herkesin bildiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor. Emeklilik koşullarının sağlanması muhakkak şartlara göre tanımlansa da bu gidişatlar her kişi için değişiyor. Bu vaziyette emekli olmak isteyen vatandaşlar kendi vaziyetlerini SGK uzmanlarına soruyorlar. Emeklilik yaşının hesaplanmasında SGK'nın etmen olarak kullandığı ilk şart, sigorta prim ödemesinin başlangıç tarihi. Çalışanların emekliliklerine dair son düzenlemelerde emeklilik yaşı SGK prim başlangıcına göre belirleniyor.
SGK ile ilgili araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik şartlarının kişiye göre değişmesi nedeniyle bu alanda kendi durumlarını öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sorular soruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. SGK'nın düzenlemesinde yer alan diğer tarih aralıkları ise 1999 – 2002 yılları arasında ilk sigorta girişi, 2002-2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişleri ve 2008 yılından sonra çalışanlar için 65 yaşında emeklilik.