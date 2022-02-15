VGM’den posta yoluyla başvurana 1.475 lira ödeme! Maaşı, güvencesi olmayanlara çifte destek! Her ay maaş gibi yatıyor...

Paraya ihtiyacı olanlara aylık ödeme yepılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gerek sahibi ailelere, öksüz ve engellilere 1475 liralık ödeme yapıyor. Destekten faydalanmak isteyen kişilerin sosyal güvencesi olmaması, gelişi güzel bir kazanç ya da aylığı bulunmaması, hasılat getirici taşınır ve taşınmaz malı sahip olunan olmaması ve mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, yoksulluk maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte merak edilenler...