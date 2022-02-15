VGM'den posta yoluyla başvurana 1.475 lira ödeme! Maaşı, güvencesi olmayanlara çifte destek! Her ay maaş gibi yatıyor...
Devlet tarafınca gelir seviyesi düşük, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara 2022 yılında da destek sağlanmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim ihtiyacı duyan ailelere, yetim ve engellilere 1.475 liralık destek sağlıyor. Takviyeden yararlanmak isteyenlerin sosyal güvencesi olmaması, düzenli maaşı ve rastgele bir geliri olmaması VGM'nin belirlediği şartları sağlamaları durumunda muhtaç aylığı alabildiği belirlenmiştir. Peki, muhtaç aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, VGM'den maddi imkansızlıklar içinde olan vatandaşlara verilen muhtaç aylığına dair bilgiler...
15.02.2022 12:34
- Son Güncelleme: 15.02.2022 12:34
Paraya ihtiyacı olanlara aylık ödeme yepılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gerek sahibi ailelere, öksüz ve engellilere 1475 liralık ödeme yapıyor. Destekten faydalanmak isteyen kişilerin sosyal güvencesi olmaması, gelişi güzel bir kazanç ya da aylığı bulunmaması, hasılat getirici taşınır ve taşınmaz malı sahip olunan olmaması ve mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, yoksulluk maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte merak edilenler...