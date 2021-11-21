VGM ve KYK burs başvuru sonuçları için kritik tarih! Binlerce aday bekliyordu! Açıklanıyor... Burs sonuçlarına nereden bakılır?

Açıklanıyor... VGM tarafından ortaöğrenim öğrencilerine aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 400,00 TL, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine aylık 600,00 TL burs ödemesi yapacak. KYK ise lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine de 1950 TL verilecek. İki kurum için de başvurular sona erdi. Başvuruda bulunan binlerce aday VGM ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs sonuçlarına nereden bakılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştıyor. İşte VGM ve KYK burs başvuru sonuçları için kritik tarih!