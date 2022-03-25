Vergi ve SGK borcu olmayanlara 100 bin TL dağıtılıyor, ödemeler başladı bile! Faiz yok! Kadınlar 10 bin TL fazla alacak! KOSGEB başvuru ekranı...

KOSGEB başvuruları devam ederken ödemelerin de başladığı duyuruldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik kriz yaşatan koronavirüs salgını döneminde zarar gören işletmelerin istihdamını korumak amacıyla destek paketi hazırlandı. KOSGEB başvurusunda bulunmak isteyen binlerce kişi için başvuru detaylarını ve şartlarına ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik. 100 bin TL faizsiz olarak verilecek krediler. Ayrıca kadınlara da pozitif ayrımcılık yapılacak. Buna göre kadın işletmeciler 100 bin TL'ye ek olarak 10 bin TL daha kredi talep edebilecek. İşte detaylar...