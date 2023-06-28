Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!

Fiyatlar, ÖTV ve MTV dahil değildir ve sadece sağlık raporunda engellilik durumu belirtilen kişiler için geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, araçlarını kullanım amaçlarına göre SRC belgesi almaları gerekebilir. SRC belgesi işlemleri müşterilerin kendi sorumluluğundadır.