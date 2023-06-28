Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV'siz MTV muafiyetli 363.700 TL'ye Fiat Fiorino 459.400 TL'ye Doblo! Son gün açıklandı!
Fiat, Haziran ayına özel yeni kampanyasıyla sıfır araba almak isteyen kişilere yönelik olarak ÖTV muafiyetli sıfır araç satış fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Bu kampanya, yolcu engelli ticari araçlar için geçerli olacak ve Fiorino ve Doblo araçlarına ÖTV muafiyetli olarak sahip olma imkanı sunacak.
28.06.2023 14:33 - Son Güncelleme: 28.06.2023 14:34
ÖTV muafiyetli Fiat Ticari Araç kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, sağlık raporlarında engellilik durumu belirtilen ve listede yer alan kriterlere uyan kişiler olmalıdır. Kampanya kapsamında, müşteriler ÖTV ve MTV ödemeleri yapmadan sıfır araç sahibi olabilecekler.
- Premio 1.4 77 HP Fire E6DF: 394.100 TL
ÖTV muafiyetli Fiat Ticari Araç kampanyasıyla, engelli ticari araçlara sahip olmak isteyen müşterilere avantajlar sunulmaktadır.