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Haberler Ekonomi Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV'siz MTV muafiyetli 363.700 TL'ye Fiat Fiorino 459.400 TL'ye Doblo! Son gün açıklandı!

Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV'siz MTV muafiyetli 363.700 TL'ye Fiat Fiorino 459.400 TL'ye Doblo! Son gün açıklandı!

Fiat, Haziran ayına özel yeni kampanyasıyla sıfır araba almak isteyen kişilere yönelik olarak ÖTV muafiyetli sıfır araç satış fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Bu kampanya, yolcu engelli ticari araçlar için geçerli olacak ve Fiorino ve Doblo araçlarına ÖTV muafiyetli olarak sahip olma imkanı sunacak.

takvim.com.tr
28.06.2023 14:33 - Son Güncelleme: 28.06.2023 14:34
Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!

ÖTV muafiyetli Fiat Ticari Araç kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, sağlık raporlarında engellilik durumu belirtilen ve listede yer alan kriterlere uyan kişiler olmalıdır. Kampanya kapsamında, müşteriler ÖTV ve MTV ödemeleri yapmadan sıfır araç sahibi olabilecekler.

Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!

Fiyatlar, ÖTV ve MTV dahil değildir ve sadece sağlık raporunda engellilik durumu belirtilen kişiler için geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, araçlarını kullanım amaçlarına göre SRC belgesi almaları gerekebilir. SRC belgesi işlemleri müşterilerin kendi sorumluluğundadır.

Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!

Aşağıda, Fiat Doblo Combi S2 Engelli Ticari ve Fiat Fiorino Combi S2 1.4 Fire Engelli Ticari modelleri için Haziran 2023 fiyat listesi verilmiştir:

Fiat Doblo Combi S2 Engelli Ticari Fiyat Listesi Haziran 2023:

  • Easy 1.6 M.Jet 120 HP E6DF: 459.400 TL
  • Safeline 1.6 M.Jet 120 HP E6DF: 478.500 TL
Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!
  • Premio Plus(Black) 1.6 M.Jet 120 HP E6DF: 501.100 TL
  • Trekking 1.6 M.Jet 120 HP E6DF: 509.800 TL
Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!
  • Easy Maxi 1.6 M.Jet 120 HP E6DF: 467.200 TL
  • Safeline Maxi 1.6 M.Jet 120 HP E6DF: (fiyat bilgisi eksik)
  • Maxi(Black) 1.6 M.Jet 120 HP E6DF: (fiyat bilgisi eksik)

Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!

Fiat Fiorino Combi S2 1.4 Fire Engelli Ticari Fiyat Listesi Haziran 2023:

  • Pop 1.4 77 HP Fire E6DF: 363.700 TL
  • Safeline 1.4 77 HP Fire E6DF: 376.700 TL
Vergi ÖTV, MTV yok! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo! Son gün açıklandı!
  • Premio 1.4 77 HP Fire E6DF: 394.100 TL

ÖTV muafiyetli Fiat Ticari Araç kampanyasıyla, engelli ticari araçlara sahip olmak isteyen müşterilere avantajlar sunulmaktadır.

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