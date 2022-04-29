Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!
Yeni dönemde ekonomi piyasalarının çeşitli siyasi sebeplerden kaynaklı olarak tekrar yükseliş trendine girmesi, hemen hemen her sektörde yeni zamların gözlenmesine sebep oldu. Gündelik hayat şartlarının giderek zorlaşmasından ötürü çocuklarının okul masraflarını karşılamak için desteğe ihtiyaç duyan ailelere, iki kamu bankasından müjdeli haber geldi.
29.04.2022 10:56 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:56
Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen döviz kurları ve altın fiyatları, mart ayında resmen başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte iyiden iyiye ivme kazandı. Bu gelişmelere bağlı olarak gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin yüksek oranlı zamlar alması, vatandaşların bütçelerinin derinden etkilenmesine sebep oldu.
Ziraat Bankası Eğitim Giderleri Kredisi 2022
Maddi yetersizliklerin eğitim kategorisine etki etmesini istemeyen Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetlerinin eğitim kredisi hizmeti olarak da sunulacağını bildirdi. Banka, geliştirmiş olduğu yeni dönem eğitim kredisi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.