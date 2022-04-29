RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Yeni dönemde ekonomi piyasalarının çeşitli siyasi sebeplerden kaynaklı olarak tekrar yükseliş trendine girmesi, hemen hemen her sektörde yeni zamların gözlenmesine sebep oldu. Gündelik hayat şartlarının giderek zorlaşmasından ötürü çocuklarının okul masraflarını karşılamak için desteğe ihtiyaç duyan ailelere, iki kamu bankasından müjdeli haber geldi.

takvim.com.tr
29.04.2022 10:56 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:56
Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen döviz kurları ve altın fiyatları, mart ayında resmen başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte iyiden iyiye ivme kazandı. Bu gelişmelere bağlı olarak gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin yüksek oranlı zamlar alması, vatandaşların bütçelerinin derinden etkilenmesine sebep oldu.

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Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Aylık gelirleri sabit olan ancak giderleri giderek artamaya devam eden vatandaşlar, bir taraftan geçinmeye bir taraftan da giderlerini karşılamaya çalışırlarken nakit sıkıntısı çekmeye başladılar.

Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Özellikle eğitim gören çocuklara sahip olan aileler için tamamen bir çıkmaza dönüşen gündelik hayat şartları, ailelerin bütçelerine yönelik alternatif çözüm yöntemleri araştırmalarına yol açtı.

Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Bu noktada devreye giren devlet kurumları, vatandaşlara ilgili şartları sağlamaları durumunda nakit hizmeti sunacaklarını açıkladılar.

Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Ziraat Bankası Eğitim Giderleri Kredisi 2022

Maddi yetersizliklerin eğitim kategorisine etki etmesini istemeyen Ziraat Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetlerinin eğitim kredisi hizmeti olarak da sunulacağını bildirdi. Banka, geliştirmiş olduğu yeni dönem eğitim kredisi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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