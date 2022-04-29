Velilerin içi açıldı! Gözler oradaydı! Destek müjdesi geldi! Çocuğu olanlara, çocuk okutanlara 50.000 TL veriliyor!

Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen döviz kurları ve altın fiyatları, mart ayında resmen başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte iyiden iyiye ivme kazandı. Bu gelişmelere bağlı olarak gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin yüksek oranlı zamlar alması, vatandaşların bütçelerinin derinden etkilenmesine sebep oldu.