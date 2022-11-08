Ve tarihe karıştı! Artık o yerlerde sigara satışı yapılmayacak! Görenlerin ağzı bir karış açık kalabilir! Kasalara gidenler şok yaşayacak!
Ve tarihe karıştı! Denk gelenlerin nutku tutulacak! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sigara ve içki satışlarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı. Artık belirlenen yerlerde sigara ve alkol satışı yapılmayacak. Taslakla, sigara araçlarına da yeni ayarlama gelecek. Peki, nerelerde sigara ve alkol satışı yapılmayacak? İşte yasak olan yerler listesi!
08.11.2022 11:15 - Son Güncelleme: 08.11.2022 11:15
SATIŞI YA DA SUNUMU OLMAYACAK
Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.