Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz
Ve belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün Twitter hesabından yaptığı bildirimde destek ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla verilmeye başlandığını duyurdu. Bakan Yanık, ağustos ayına dair Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında oluşturulan destek ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatacağını belirtti. Paralar PTT üzerinden ya da ATM'lerden çekilecek.
Destek ödemeleri dün hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım programımız ile gereksinim sahibi vatandaşlarımıza aşağı yukarı 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla gereksinim sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi. Bakan Yanık, süreğen hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, başka ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.
KRONİK HASTALIĞI OLANLARA DESTEK
Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) süreğen hastalığı olan gereksinim sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım uygulamasımız ile gereksinim sahibi vatandaşlarımıza aşağı yukarı 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla gereksinim sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi.