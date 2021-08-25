Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz

Destek ödemeleri dün hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım programımız ile gereksinim sahibi vatandaşlarımıza aşağı yukarı 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla gereksinim sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi. Bakan Yanık, süreğen hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, başka ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.