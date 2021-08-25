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Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz

Ve belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün Twitter hesabından yaptığı bildirimde destek ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla verilmeye başlandığını duyurdu. Bakan Yanık, ağustos ayına dair Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında oluşturulan destek ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatacağını belirtti. Paralar PTT üzerinden ya da ATM'lerden çekilecek.

takvim.com.tr
25.08.2021 09:18 - Son Güncelleme: 25.08.2021 09:18
Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz

Destek ödemeleri dün hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım programımız ile gereksinim sahibi vatandaşlarımıza aşağı yukarı 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla gereksinim sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi. Bakan Yanık, süreğen hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, başka ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

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Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEK ÖDEMESİ

Bu kapsamda, ödenecek sosyal yardımların detayını paylaşan Bakan Yanık, "Eşi vefat eden ve yardım etmeye muhtaç kadınlarımızın yanındayız. Bu kapsamda gereksinim sahibi kadınlarımıza toplamda 52,6 milyon TL destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA DESTEK

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) süreğen hastalığı olan gereksinim sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakan Yanık, süreğen hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2021 itibarıyla, başka ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Ve tarih son dakika belli oldu! Paralar hesaplara yatıyor! PTT üzerinden çekebilirsiniz

Derya Yanık, "Beş nakdi sosyal yardım uygulamasımız ile gereksinim sahibi vatandaşlarımıza aşağı yukarı 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla gereksinim sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi.

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