Ve sonunda son dakika belli oldu! Kredi borcu olanlara müjde! Devlet ödeyecek

Halk Bankası'ndan kredi müjdesi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte bankadan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlarla ilgili faiz müjdesi geldi. Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek.