Ve sonunda son dakika belli oldu! Kredi borcu olanlara müjde! Devlet ödeyecek
Ve son dakika açıklamalar peş peşe açıklamalar geldi. Halk Bankası'ndan kredilerde faiz müjdesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak faiz müjdesi geldi. Esnaf kefalet kredisi, Türkiye'de ilk kez Türk Ticaret Kanunu yasalarına göre 1951 de kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) ile Kooperatif Kanununun 1163 sayılı kanunu kapsamına girmiştir.
Halk Bankası'ndan kredi müjdesi! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte bankadan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlarla ilgili faiz müjdesi geldi. Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre, esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. Peki Halkbank esnaf kredisi nasıl yapılır?
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacak