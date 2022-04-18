Ve sonunda netleşti! Vatandaşlar zil takıp oynadı! 1084 TL,1298 TL ve 2354 TL karşılıksız ödeme yapılıyor!
Yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere ve bireylere ulaşmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili kategoriler altında sunmuş olduğu karşılıksız hizmetlerin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık, yaşlı, engelli ve evde bakım gören tüm vatandaşlara, farklı tutarlarda yardım yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara ilişkin ayrıntılar
Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve bu sayede de topluma kazandırmalarını sağlamak amacı ile çeşitli başlıklar altında hizmetler geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de birçok farklı alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve evde bakım aylığı isimli sosyal yardım modellerini geliştiren bakanlık, ilgili yardım modellerine ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlılık Aylığı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan yaşlılık maaşı, 65 yaşın üzerinde olan, emekli maaşı bulunmayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir işgücü bulunmayan ülke vatandaşlarını kapsamaktadır.
Bir süredir ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara bu yardım modeli aracılığı ile hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemin gelmesi ve geride bıraktığımız yıla ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yardım tutarlarını güncellemiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sene başında yapmış olduğu açıklamaya göre geçtiğimiz yıl 828 TL olarak ödenen yaşlılık maaşının bu yıl bin 84 TL'ye yükseltildiğinin bilgisi verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Maaşı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan bir diğer sosyal yardım modeli olan engelli aylığı, belirli bir engellilik düzeyine sahip olan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ödenecek olan engelli aylıklarını şu şekilde belirlemiştir:
- Yüzde 40- 69 aralığında engele sahip olanlara: 865 TL
- Yüzde 70 ve üzeri oranlarda engele sahip olanlara: 1.298 TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evde Bakım Maaşı 2022
Kendi bakımını sağlayamayan ve evden tedavi gören ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımı olan evde bakım maaşı, bu yıl itibari ile 2 bin 354 TL olarak ödenmektedir.