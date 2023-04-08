Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı

Son dönemde bankaların ihtiyaç kredilerinde yüksek faiz oranları talebi azaltmış, ancak müşteriler daha ucuz bir çözüm olan kredi kartlarından taksitli nakit avans kullanmayı tercih ediyorlar. Bu yöntem, düşük maliyeti ve hızlı kredi çekme avantajları ile son dönemlerde rekor kırmaya başlamıştır. Bu hizmet, bir banka veya finans kuruluşu tarafından verilir ve bir çeşit kredi olarak düşünülebilir. Emekliyseniz, emekli maaşınızı kullanarak nakit avans alabilirsiniz.