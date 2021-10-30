Ve sonunda netleşti! Sadece emeklilere özel geri ödemesiz para hesaplara yatıyor! 2 günde içinde para gelir
Emekli vatandaşlara özel kampanya duyuruldu. Bankalar emekli kişilerin maaşlarını kendi bankalarına taşıması amacıyla yarışa girdi. Bu bağlamda SGK-SSK ve Bağkur'lu ve ilk kez emekli olan vatandaşlar, emekli maaşını başka bir yerden alanlar, maaşlarını Burgan Bank'a taşımalarının akabinde 2 gün içerisinde 750 TL'ye varan nakit promosyon hakkı elde edecek. Promosyon ödemesi, müşterilerimizin gelir/aylıklarını 3 (üç) yıl süre ile aralıksız olarak Bankamızdan almaya devam etmesine ilişkin taahhütnameyi imzalaması şartıyla yapılacaktır.
Burgan bank, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli gelir/aylık ödemeleri karşılığında promosyon ödemesi uygulamasına aracılık etmektedir. Başka bir bankadan aldığınız emekli maaşınızı Burgan Bank'a taşımak için pek çok yol vardır. Bu anlamda Burgan Bank şubesine giderek personellerden bu hususta destek almanız mümkün. Maaş taşıma prosedürü tamamlandıktan ve ilk maaş Burgan Bank nezdindeki hesaba yatırıldıktan sonra 3 iş günü amacıyla da promosyonunuz hesabınıza aktarılacaktır.
Emekli maaşını taşımak adına ideal bir banka arayanlara Burgan Bank'tan promosyon müjdesi. Bazı bankalar emekli maaş müşterilerine rastgele bir promosyon vermezken Burgan Bank bu bağlamda bonkörlüğünü konuşturmaya kararlı. Emekli maaşını ilk defa alacak olan kişiler, emeklilikle ilgili müracaat dilekçesinde Burgan Bank hesaplarını kullanarak maaşlarını buraya taşıyabilirler. Emekli maaşını PTT şubelerinden ya da rastgele bir bankadan alanlar ise maaş taşıma müracaatı ile birlikte maaşlarını Burgan Bank'a taşıyabilmekte.