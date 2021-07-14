Ve sonunda netleşti! Paralar hesaplara yatırıldı! 24 ay boyunca ödeniyor! Çalışan başına ödenecek üst sınır...
Ve sonunda netleşti! Para ödemeleri yapıldı. Karşılıksız olarak 24 ay süresince ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29 şehirde 80 yeraltı maden firmasının faydalanıcısı olduğu Madencilikte İş Sıhhati ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi MİSGEP Finansal Destek ve Kılavuzluk Programı kapsamında ilk destek ödemesini yaptı. İşyeri başına 39 bin liraya varan destek ödemeleri, 9 Temmuz 2021'de yapıldı. Bu kapsamda Nisan ayı için ödeme kriterlerini sağlayan 60 maden işyerine ödeme gerçekleştirildi.
Paralar hesaplara yatırıldı. İlk ödeme yapıldı. Karşılıksız olarak veriliyor. 2 yıl boyunca ödenmeye devam edecek. Çalışan başına ödenecek üst sınır 15 Euro olarak belirlendi. Ödemeler işyerlerinin harcamalarına göre belirleniyor. Yeraltı madeni çalışanlarına ilk hibe desteği ödemesi yapıldı. Paralar 9 Temmuz'da hesaplara yatırıldı. Destekten ortalama çalışan sayısı en az 20 olan yeraltı metal madenleri ve ortalama çalışan sayısı en az 50 olan yeraltı kömür madenleri faydalanıyor.
PARA KARŞILIKSIZ OLARAK VERİLİYOR
Bu destek, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriliyor. Destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.