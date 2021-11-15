Ve sonunda netleşti! Kira ve nakliye desteği tutarları belli oldu! Hazirana kadar sürecek! Almak için...
Peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz takviyelerinin tutarları belirlendi. Bakanlığın "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek ödemesi ayrıca, üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren yapımcı örgütlerine de yapılacak.
Güzel haberi Bakan Pakdemirli duyurdu. Devlet desteği sağlanıyor. Kira ve nakliye desteği yapılacak. Ödeme tutarları belli oldu. Başvurular 30 Haziran 2022'ye kadar devam edecek. Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz takviyelerinin tutarları belirlendi. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan duyurduğu destek ödemelerinde müracaatlar 30 Haziran 2022'ye kadar
Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve yapımcı örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.
BAKAN PAKDEMİRLİ TWITTER'DAN DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik destekler belli olduğunu duyurdu. Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni yayımlanan tebliğ ile eş güdümlü lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL'ye kadar nakliye desteği ödenecek" ifadesinde bulundu.
KİMLERE HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?
Bakan Pakdemirli takviyeleri tek tek sıraladı:
Ton başına aylık kira desteği:
- Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç amacıyla 6 TL,
- Fındık 15 TL,
- Zeytin, zeytinyağı 15 TL olarak desteklenecek. Hem de kira desteği olarak