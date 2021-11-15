Ve sonunda netleşti! Kira ve nakliye desteği tutarları belli oldu! Hazirana kadar sürecek! Almak için...

BAKAN PAKDEMİRLİ TWITTER'DAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik destekler belli olduğunu duyurdu. Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni yayımlanan tebliğ ile eş güdümlü lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL'ye kadar nakliye desteği ödenecek" ifadesinde bulundu.



