Ve sonunda netleşti! Hanedeki kişi sayına göre gıda, yakacak, eğitim yardımları! Maaş desteği de var! Ayda 827 lira...
Ayda 827 lira... Peş peşe açıklama yapıldı! Maaş desteği de var! Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor. Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar da yararlanıyor. Sosyal yardımlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara program türlerine göre tahsis edilmektedir. Gıda, barınma, yakacak gibi temel ihtiyaçları da amacıyla da verilen bu yardımlar, fazlası program türünde verilmektedir. İşte, sosyal yardımlar ile alakalı bazı bulgular... Kadınların 65 yaş aylığını alabilmeleri amacıyla sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmamalı. Hem de hanedeki birey başına gelir de 852 liranın altında bulunmalı.
Devlet, zor durumda olan ve sosyal güvenceden yoksun durumda teşhis edilen tüm vatandaşlara imkanlar ölçüsünde destek sağlıyor. Çoğunlukla eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu bağlamda sosyal yardımlar, eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sağlık yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olarak 6 başlıkta toplanmaktadır.
Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yönelik Yardım Programı
Kadınların dar gelirlilikten daha çok etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlar amacıyla Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi" Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 senesi Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır.
Projenin tamamlanmasını müteakip delile dayalı sosyal siyaset zihniyeti çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş bayanlara yönelik derli toplu nakdi sosyal yardım uygulaması başlatılması kararı alınmıştır. 2012 senesi Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları doğrultusundan vatandaşların müracaatları alınmaya başlanmıştır.
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı
2013 senesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca mecburi askerlik hizmetini yürüten er ve erbaşların gereksinim sahibi ailelerine yönelik derli toplu nakdi yardım uygulaması başlatılmıştır. Askere giden birey evli ise, uygulamadan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden birey bekâr isemüracaat evvelliği annenindir; anne hayatta değil ise baba müracaatte bulunabilir.