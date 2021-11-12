Ve sonunda netleşti! Hanedeki kişi sayına göre gıda, yakacak, eğitim yardımları! Maaş desteği de var! Ayda 827 lira...

Devlet, zor durumda olan ve sosyal güvenceden yoksun durumda teşhis edilen tüm vatandaşlara imkanlar ölçüsünde destek sağlıyor. Çoğunlukla eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu bağlamda sosyal yardımlar, eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sağlık yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olarak 6 başlıkta toplanmaktadır.