Ve sonunda netleşti! Fatura desteği geliyor! Başta dar gelirli vatandaşlar, yaşlılar ve öğrenciler olmak üzere herkese...

İhtiyaç sahibi vatandaşa devlet destek geliyor. Tek açıklandı. Başta dar gelirli vatadandaşlar, yaşlılar ve öğrenciler olmak üzere pek çok vatandaş devlet desteklerinden yararlanabilecek. Sosyal destekler artarak devam edecek. Hem de asker aileleri ve ihtriyaç sahibi kadınlar amacıyla de kaynak ayrılacak.