Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Son senelerde yaşama uygulamaların başında bayram ikramiyeleri yer alıyor. Önceki senelerde her iki bayramda da emeklilere 1000 TL ikramiye ödemesi yapılıyordu. Bu sene oran 1.100 TL'ye çıkarıldı. Ödemeler bayram evvel emekli kişilerin hesaplarına aktarılıyor ve emekliler çok daha rahat bir bayram geçiriyor.