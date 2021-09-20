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Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Peş peşe açıklama yapıldı. Emekliye müjde üstüne müjde geliyor. Emekli kişilerin parasal ihtiyaçlarının karşılanması adına son senelerde pek çok program yaşama geçirildi. Uygulamalar hem yeni emekli olan vatandaşları hem de durumu hazırda emekli olan vatandaşları kapsıyor. Ülkemizde emeklilere en az 1.500 TL aylık ödemesi yapılıyor. Emekli maaşı almaya başlayanlar, senede 2 defa verdiği bayram ikramiyesinden ve 3 senede bir defa verdiği banka promosyonundan yararlanabiliyor.

takvim.com.tr
20.09.2021 09:33 - Son Güncelleme: 20.09.2021 09:33
Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Çalışma yaşamı içersinde lüzumlu şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanan vatandaşlara en az 1.500 TL aylık maaş bağlanıyor. Bir emekli sene içersinde promosyon ödemelerinin yanı sıra iki bayramda ikramiye alıyor. Ödeme miktarı 5.700 TL'ye kadar çıkıyor.

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Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Son senelerde yaşama uygulamaların başında bayram ikramiyeleri yer alıyor. Önceki senelerde her iki bayramda da emeklilere 1000 TL ikramiye ödemesi yapılıyordu. Bu sene oran 1.100 TL'ye çıkarıldı. Ödemeler bayram evvel emekli kişilerin hesaplarına aktarılıyor ve emekliler çok daha rahat bir bayram geçiriyor.

Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Başvuran Promosyon Alıyor

Emeklilere nakit ödemesi yapan bir başka kurum da bankalar. Pek çok banka emeklilerin maaşlarını kendisinden alması amacıyla yüksek promosyon olanağı sunuyor. Kamu bankalarından verdiği promosyon miktarı biraz düşük olsa da özel bankalarda ödeme miktarı 2 bin TL'nin üstüne çıkabiliyor.

Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Ödeme her 3 senede bir kez gerçekleşiyor ve emekliden 3 sene vaktince aynı bankadan maaş alacağına dair taahhüt isteniyor. İlgili şartları yerine getiren emekli hemen promosyon ödemesini alıyor.

Ve sonunda netleşti! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Bu noktada emekli gelişen dönemlerde daha yüksek bir promosyon ödemesi ile karşılaşırsa, taahhüttü bozarak başka bankaya geçiş yapabilir. Önceki bankada kaldığı vakit hesaplanarak alakalı promosyon tutarı emekliye verilir, kalan tutar banka doğrultusundan iade alınır. Emekli daha cazip bulduğu bankaya maaşını taşıdığı an promosyon ödemesini alır.

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