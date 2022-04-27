Ve sonunda netleşti! Devletten ev yardımı müjdesi! Kendi evinizi yapın! Hibe olarak 70.000 TL anında veriliyor

Ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaş devletin sorumluluğu altındadır. Özellikle geçimini sağlayamayacak durumda olan vatandaşlar, devlet tarafından finanse edili ve mağduriyet yaşadıkları alanlara devlet tarafından çeşitli destek programları geliştirilir. Bu kapsamda ilgili hizmetleri sunan başlıca kurumlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.