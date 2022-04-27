Ve sonunda netleşti! Devletten ev yardımı müjdesi! Kendi evinizi yapın! Hibe olarak 70.000 TL anında veriliyor
İhtiyaç sahiplerine sunduğu hizmetler sayesinde vatandaşlar tarafından en çok takip edilen kamu kurumlarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde evi oturulmayacak durumda olan vatandaşlara barınma yardımı yapacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan barınma yardımlarına ilişkin ayrıntılar
Ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaş devletin sorumluluğu altındadır. Özellikle geçimini sağlayamayacak durumda olan vatandaşlar, devlet tarafından finanse edili ve mağduriyet yaşadıkları alanlara devlet tarafından çeşitli destek programları geliştirilir. Bu kapsamda ilgili hizmetleri sunan başlıca kurumlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluğunu yerine getiren kurumlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bakanlık Barınma Yardımı Nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olan barınma yardımı, evi oturulamayacak derecede, bakımsız, eski ve sağlıksız olan ihtiyaç sahibi vatandaşları kapsamaktadır. Bu yardım ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara, ev yapımı ve ev eşyası başlıkları altında karşılıksız destekler ulaştırılır.