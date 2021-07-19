Ve sonunda netleşti! Çalışan milyonları herkesi ilgilendiriyor! 3 ay ödemesiz 125.000 TL verilecek!

Normal bireysel gereksinim kredilerinden ve taşıt kredilerinden değişik olarak, masrafı daha az ve ödeme zamanı daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme basitliği sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır. Bu anlamda VakıfBank Bayram Kredisi'ne mobil bankacılık, telefon bankacılığı, VakıfBak şubeleri üzerinden ve SMS ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.