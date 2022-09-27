Ve sonunda netleşti! Bu ay ne kadar (kaç para) emekli maaşı alırım? 2022 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Bilindiği gibi yapılan son düzenlemelere göre en az emekli aylığının 3500 TL olması kararlaştırılmıştı. Alt sınır bu olurken kişinin mesleğine bağlı olarak maaşlar farklılaşmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi bazı hesaplamalar yapmaya başladı. Bu hesaplamaların kolay yapılması için internet siteleri hesaplama programları hazırlayarak kullanıcılarına sunuyor.