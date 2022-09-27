Ve sonunda netleşti! Bu ay ne kadar (kaç para) emekli maaşı alırım? 2022 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!
Yıllarca çalışmalarıyla hizmet verdikten sonra emekli olup hayatın tadını çıkarmak her vatandaşın hakkı. Bunu dört gözle bekleyen kişiler hayalleri gerçekleştiğinde ne kadar aylık alacaklarını araştırıyor. Burada doğru hesaplamalar yapmak önem kazanmaktadır. Hesaplama yaparken bazı hususlara dikkat edilmelidir. Ödenen prim miktarı bu noktada oldukça belirleyicidir.
27.09.2022 10:12 - Son Güncelleme: 27.09.2022 10:12
Bilindiği gibi yapılan son düzenlemelere göre en az emekli aylığının 3500 TL olması kararlaştırılmıştı. Alt sınır bu olurken kişinin mesleğine bağlı olarak maaşlar farklılaşmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi bazı hesaplamalar yapmaya başladı. Bu hesaplamaların kolay yapılması için internet siteleri hesaplama programları hazırlayarak kullanıcılarına sunuyor.
Emekli Maaşları Hakkında Merak Edilenler
Son açıklamalardan sonra %42,35 oranında bir artış Bağkur ve SSK emeklilerine yansırken emekli memurlar için bu oran %41,69 olmuştur.
E-devlet üzerinden hesaplamalar yapmak mümkündür. Burada kişi ne kadar emekli maaşı alacaklarını kolayca öğrenebilir.