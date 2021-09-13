Ve sonunda belli oldu! Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! İşte tüm şartlar ve detaylar

857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "30 ya da daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi tespit edilen çalışanın belirsiz vakitli iş sözleşmesini fesheden işveren, çalışanın yeterliliğinden ya da davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak durumundadır."