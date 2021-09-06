Ve sonunda belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 8.284 lira ödeniyor! 1 yıl şartı var... Tazminat hakkı ise...

Malullük aylığı alabilmek suretiyle işten ayrılan kıdemini alabilir. Kurum ve sandıklardan toptan ödeme alabilmek suretiyle işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanma durumu kabul ediliyor. Yaş dışındaki sigortalılık zamanı ve prim ödeme gün miktarını tamamlayan kendi arzusuyla ayrıldığında tazminat hakkı doğar. Evlendiği tarihten itibaren bir sene içersinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan kıdemini alabiliyor. Emeklilik hakkını elde eden, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik nedeniyle işten ayrılan kıdem tazminatını alabilir. İşçinin ölümü halinde tazminat ödenir.