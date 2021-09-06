Ve sonunda belli oldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 8.284 lira ödeniyor! 1 yıl şartı var... Tazminat hakkı ise...
8.284 lira ödeniyor! 1 yıl şartı var... Tazminat hakkı ise... Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence", işe haklı sebep olmadan son verildiğinde "tazminat" olan kıdem milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bu sene amacıyla kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenirken, 5 sene çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira alacak. Hamilelik ve doğum sebebiyle işten ayrılma, ücret yükselişinde anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması halinde işveren doğrultusundan çalıştığı seneler amacıyla ödediği ücrettir.
Malullük aylığı alabilmek suretiyle işten ayrılan kıdemini alabilir. Kurum ve sandıklardan toptan ödeme alabilmek suretiyle işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanma durumu kabul ediliyor. Yaş dışındaki sigortalılık zamanı ve prim ödeme gün miktarını tamamlayan kendi arzusuyla ayrıldığında tazminat hakkı doğar. Evlendiği tarihten itibaren bir sene içersinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan kıdemini alabiliyor. Emeklilik hakkını elde eden, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik nedeniyle işten ayrılan kıdem tazminatını alabilir. İşçinin ölümü halinde tazminat ödenir.
Kıdem tazminatı saatinde ödenmezse faiz istenilebilir. Vaktinde ödenmeyen kıdeme en yüksek mevduat faizi işletilir. Sosyal Güvenlik Kurumu, kıdem tazminatı konusu ile alakalı merak edilen sorularla alakalı son dakika açıklamaları ve yanıtlar getirdi. Merak edilen 20 bozukluğun cevabı şöyle:
Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken şartları nelerdir?
Emeklilik hakkını elde eden, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik nedeniyle işten ayrılan kıdem tazminatını alabilir. İşçinin ölümü halinde tazminat ödenir.
Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.