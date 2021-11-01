Ve sonunda belli oldu! Emekli olmak isteyenler dikkat! 56 yaşında, 200.000 TL toplu ödeme...
Konu emeklilik olunca ister kamu, ister özel, soru hiç değişmiyor; 'ne vakit emekli olurum, kaç lira alırım?' Sosyal Güvenlik sisteminden emekli olacaklar kaç yaşında emekli olacağının ve ne kadar maaş alacağının cevabını arıyor. Emekli olmak isteyenlere 56 yaşında emeklilik imkanı! Toplu ya da aylık şeklinde ödeme yapılıyor. Peki erken emeklilik amacıyla gereken bu kriterler neler? Erken emekli nasıl olunur?
Özel emeklilikte, yani Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) olanlar da ne kadar birikimle, hangi şartlarda emekli olacağını merak ediyor. Çalışan pek çok vatandaşlar erken emeklilik ve yüksek maaş amacıyla lüzumlu koşulları merak edip araştırıyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik amacıyla birtakım mühim kriterler belirlenmiştir. Peki erken emeklilik amacıyla gereken bu kriterler neler? Erken emekli nasıl olunur?
DOKUZ AYDA 23 BİN EMEKLİ
Bugüne kadar BES'ten, 161 bin şahıs emekli oldu. Bir diğer ifadeyle, 161 bin özel emekli var. Genellikle son iki senede emekli adedinin arttığı görülüyor ki, 2020'nin başından bu yana 48 bine yakın şahıs sistemden emekli olmuş, bunun da 23 binden çoğu bu senenin 9 ayında emekliği elde etmiş.
Çok iyi hatırlıyorum, düzenin başlarında, 'kim 56 yaşına kadar bekleyecek, bekleyecek de ne olacak?' şeklinde eleştiriler vardı. Bugün gelinin nokta ortada; sistemden yüz binlerce şahıs şakır şakır emekli oluyor. Olurken de hem fonlarda değerlenmiş kendi birikimlerini hem de devletin kendileri adına ödediği yüzde 25 katkıyı ve kantının da değerlenmiş halini alıyor.
YÜKSEK BİRİKİMİN FORMÜLÜ
Gelelim asıl soruya; emekli olan bu şahıslara sistem ne kadar ödeme yapmış? Şöyle de sorabiliriz; emekli olanlar kaç para almış? Bu soruya yanıt vermeden evvelce şu hatırlatmayı yapayım, BES'te birikim tutarı; sistemde kaç sene kalındığı, bu vakit içerisinde sisteme ne kadar katkı payı ödendiği ve bu ödenen katkı paylarının değerlenmesi amacıyla hangi fonların tercih edildiği ile doğru orantılı.