Ve sonunda belli oldu! Emekli olmak isteyenler dikkat! 56 yaşında, 200.000 TL toplu ödeme...

Çok iyi hatırlıyorum, düzenin başlarında, 'kim 56 yaşına kadar bekleyecek, bekleyecek de ne olacak?' şeklinde eleştiriler vardı. Bugün gelinin nokta ortada; sistemden yüz binlerce şahıs şakır şakır emekli oluyor. Olurken de hem fonlarda değerlenmiş kendi birikimlerini hem de devletin kendileri adına ödediği yüzde 25 katkıyı ve kantının da değerlenmiş halini alıyor.