Ve sonunda belli oldu! Emekli maaşlarına taban aylık müjdesi! İşte SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 2022'de ödenecek en düşük maaş
Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları meydana çıkacak memur ve memur emeklileri amacıyla ise enflasyon farkı ile alakalı oranlar belirlenmiş olacak. Bu halde memurlar ve emekliler Temmuz'da aldıkları yüzde 8.45'lik zamma ayrıca Ocak Ayı ayında da zam almış olacaklar. Memurlar ve emekliler senede iki kez zam alıyorlar. Bu arada Aralık ayında belirlenecek olan 2022 senesi asgari ücreti üstünde de enflasyonun mühim bir etkileri bulunuyor. Çünkü son 10 seneye bakıldığında bütün artışların enflasyonun 5-7 puan üstünde yapıldığını görüyoruz.
"Bugüne kadar belirtiler enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak meydana çıktı. Fakat net rakamın belirlenmesi amacıyla Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor. Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 senesi amacıyla enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı. Böylece 2022 senesinde uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zammı ile alakalı bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu. Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de 2022 asgari ücret rakamının etkilediği birtakım ödemeleri hesaplayabiliriz.
Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı amacıyla yeni ipuçları gelmeye başladı. "Bugüne kadar belirtiler enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak meydana çıktı. Fakat net rakamın belirlenmesi amacıyla Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.
YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ENFLASYON VERİSİ ÖNE ÇIKIYOR
Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 senesi amacıyla enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı. Böylece 2022 senesinde uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zammı ile alakalı bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu. Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de 2022 asgari ücret rakamının etkilediği birtakım ödemeleri hesaplayabiliriz.
Merkez Bankası'nın tahminine göre 2021 senesi enflasyon rakamı yüzde 18.4 olursa emekli zamları şu şekilde gerçekleşecek.
SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMEKLİ ZAMMI
Bu emeklilerimizin zamları son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Buna göre son 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 oldu.
Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 18.4 rakamına göre Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon ise yüzde 9.18 seviyesinde gerçekleşecek. Bu halde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 9.18 olarak uygulanacaktır.