Ve sonunda belli oldu! Emekli maaşlarına taban aylık müjdesi! İşte SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere 2022’de ödenecek en düşük maaş

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ENFLASYON VERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 senesi amacıyla enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı. Böylece 2022 senesinde uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zammı ile alakalı bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu. Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de 2022 asgari ücret rakamının etkilediği birtakım ödemeleri hesaplayabiliriz.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 2021 senesi enflasyon rakamı yüzde 18.4 olursa emekli zamları şu şekilde gerçekleşecek.