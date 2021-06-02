Ve sonunda belli oldu Bakan açıkladı! Anında alabilirsiniz! Günlük 110 lira ödeme yapıyoruz... İşte şartları...

PTT'den anında alabilirsiniz. Aylık 3.300 TL ödeme yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İşkur'un annelerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla sağladığı teşvik ve desteklere ilişkin açıklama yaptı. PTT çocuk parasının sorgulanmasının yapılması için birçok iletişim kanalları kullanılabilir. PTT çocuk parası her yıl durumu kötü olan ailelere çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeleri için devlet tarafından verilir. Bu sayede anne ve baba çocuklarının barınma, giyinme, yemek gereksinimlerini karşılayabilir.

02.06.2021 08:46 - Son Güncelleme: 02.06.2021 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





