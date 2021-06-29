Ve sonunda belli oldu! 1 gün sonra geçerli! Bu belgeyi almayan otomobil kullanamayacak ve 1.181 lira ceza kesilecek!
Ve peş peşe açıklandı! 1 gün sonra milyonlar için geçerli olacak. İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor. İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ticari araç kullanan araç sürücülerine psikoteknik belgesi zorunlu hale geldi. 30 Haziran'dan itibaren zorunlu hale gelen ticari araç sürücüleri için psikoteknik test raporu olmayan sürücülere 1.181 lira cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken araç kullanmalarına da izin verilmeyeceği bildirildi.
30 HAZİRAN'DAN İTİBAREN ZORUNLU
İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor.
"1.181 LİRA CEZA KESİLECEK"
Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale getirildi.
Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1.181 lira ceza kesecek. Psikoteknik raporları, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor" dedi.