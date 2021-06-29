Ve sonunda belli oldu! 1 gün sonra geçerli! Bu belgeyi almayan otomobil kullanamayacak ve 1.181 lira ceza kesilecek!

Ve peş peşe açıklandı! 1 gün sonra milyonlar için geçerli olacak. İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor. İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.

29.06.2021 10:30 - Son Güncelleme: 29.06.2021 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





