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Ve son dakika ödemeler yarın başlıyor! Başvuranın anında hesabına yatıyor! En az bin 420 lira verilecek

Yüz binlerce bireyi ilgilendiriyor. Peş peşe açıklandı. Detaylar su yüzüne çıktı. Ödemeler 5 Temmuz'da yapılacak. Paralar yurttaşların banka hesaplarına yatırılacak. En az 1.420 TL ödenecek. Başvuran alıyor. 30 gün ayrıntısı ilgi çekiyor. İşsizlik maaşı almak için çeşitli şartlar vardır. En önemli şartlardan biri kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır. Eğer işçi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi ise, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı aranır. Hizmet akdiniz fesh edildi ise; zaman kaybetmeden 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gereklidir.

04.07.2021 08:37 - Son Güncelleme: 04.07.2021 08:37
Ve son dakika ödemeler yarın başlıyor! Başvuranın anında hesabına yatıyor! En az bin 420 lira verilecek

Koronavirüs sürecinde işveren ve işçilere verdiği destekler 30 Haziran'da sona erdi; çalışanlarda işten çıkarılma endişesi başladı. İşsizlik maaşından kimlerin, nasıl yararlanacağını Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan 10 maddede derledi. İşte o maddeler...
İşsizlik maaşına başvurmanız gerekiyor ise; hizmet akdinin feshinden sonraki 30 günü değerlendirmeniz gerekir. Bu başvuru şahsen yapılabildiği gibi elektronik ortamda aşağıda verdiğimiz web adresi üzerinden de yapılabilir. İstisnai durumlar dışında 30 gün içerisinde başvuru yapmazsanız hangi işlem uygulanır? Başvuruda gecikilen süreniz kadar, toplam hak sahipliği süresinden düşülecektir. Bu başvuru vekâletname ile yapılamamaktadır.

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Ve son dakika ödemeler yarın başlıyor! Başvuranın anında hesabına yatıyor! En az bin 420 lira verilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği ve işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 30 Haziran itibariyle son buldu.

Ve son dakika ödemeler yarın başlıyor! Başvuranın anında hesabına yatıyor! En az bin 420 lira verilecek

Gerek çalışanlarda gerekse de işverenlerde desteklerin uzatılması yönünde bir beklenti vardı ancak, şimdilik uzatılmayacağı kesin gözüküyor. Hal böyle olunca da çalışanlarda işten çıkarılma endişesi başladı.

Ve son dakika ödemeler yarın başlıyor! Başvuranın anında hesabına yatıyor! En az bin 420 lira verilecek

Birkaç gündür de okuyuculardan, 'işsizlik maaşından yararlanabilir miyim?', 'kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşı alır mı?' gibi benzeri sorular alıyorum. İşsizlik ödeneğinden, çalışanlar arasında bilinen adıyla da işsizlik maaşından kimlerin, nasıl yararlanacağını madde madde anlatayım.

Ve son dakika ödemeler yarın başlıyor! Başvuranın anında hesabına yatıyor! En az bin 420 lira verilecek

10 AY MAAŞ BAĞLANIYOR

1. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor.