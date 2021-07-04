Ve son dakika ödemeler yarın başlıyor! Başvuranın anında hesabına yatıyor! En az bin 420 lira verilecek

Yüz binlerce bireyi ilgilendiriyor. Peş peşe açıklandı. Detaylar su yüzüne çıktı. Ödemeler 5 Temmuz'da yapılacak. Paralar yurttaşların banka hesaplarına yatırılacak. En az 1.420 TL ödenecek. Başvuran alıyor. 30 gün ayrıntısı ilgi çekiyor. İşsizlik maaşı almak için çeşitli şartlar vardır. En önemli şartlardan biri kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır. Eğer işçi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi ise, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı aranır. Hizmet akdiniz fesh edildi ise; zaman kaybetmeden 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gereklidir.

04.07.2021 08:37 - Son Güncelleme: 04.07.2021 08:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





