Ve son dakika belli oldu! SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Paralar bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı!

Emekli yurttaşlar bayram ikramiyeleri ile alakalı büyümeleri yakından takip ediyor. Paralar bugün hesaplara yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli ikramiyelerine ait yaptığı açıklamasında 13 Temmuz'da başlayacak olan ödemelerin 16 Temmuz'a kadar süreceğini belirtmişti. Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak.