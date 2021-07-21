Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik maaşı gelişmesi: Şartlar değişti, süre kısaldı! İstifa eden de alabiliyor!

Koronavirüs salgını döneminde, vatandaşlara sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) sona ermesiyle eş güdümlü işten çıkarılan kişiler, işsizlik maaşı almanın şartlarını incelemeye başladı. Salgın yüzünden ekonomisi olumsuz etkilenen vatandaşlar amacıyla işsizlik ödeneğinin şartları daha da kolaylaştırıldı. İstifa eden, emeklilik nedeniyle işten ayrılan, yaş dışı diğer şartları tamamlayarak istifa eden işçi prim şartlarını sağlasa da işsizlik maaşı alamaz. Ancak kısa çalışmaya gidilen işyerinde kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan işçi, işsizlik sigortasından maaş almaya da hak kazanmış olduğu için kısa çalışma süresi sonunda istifa etse ya da işsizlik maaşı hak etmeyecek şekilde işten ayrılsa bile işsizlik ödeneği alabiliyor.