Ve son dakika belli oldu! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik maaşı gelişmesi: Şartlar değişti, süre kısaldı! İstifa eden de alabiliyor!
Ve peş peşe belli oldu! İstifa eden de artık alabiliyor! Yeni tip koronavirüs salgını, başta ekonomi olmak üzere çoğu alanda kapanması zor yaralar açarken bu süreçte, 3 milyondan çok şahsa kısa çalışma ödeneği ödenerek, bu bireylerin iş temasının devamı sağlandı. Fakat 30 Haziran'da ödeneğin sona ermesiyle bu kez işsizlik maaşı hususu gündeme geldi. Bu kapsamda, kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar tekrar işsizlik maaşı hak etmeden evvelce her ne amaçla işten ayrılırlarsa ayrılsınlar işsizlik maaşı alabilirler. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları normal başvuru halinde işsizlik maaşı alma şartları ile aynıydı. Ancak koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla şartlar kolaylaştırıldı.
Koronavirüs salgını döneminde, vatandaşlara sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) sona ermesiyle eş güdümlü işten çıkarılan kişiler, işsizlik maaşı almanın şartlarını incelemeye başladı. Salgın yüzünden ekonomisi olumsuz etkilenen vatandaşlar amacıyla işsizlik ödeneğinin şartları daha da kolaylaştırıldı. İstifa eden, emeklilik nedeniyle işten ayrılan, yaş dışı diğer şartları tamamlayarak istifa eden işçi prim şartlarını sağlasa da işsizlik maaşı alamaz. Ancak kısa çalışmaya gidilen işyerinde kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan işçi, işsizlik sigortasından maaş almaya da hak kazanmış olduğu için kısa çalışma süresi sonunda istifa etse ya da işsizlik maaşı hak etmeyecek şekilde işten ayrılsa bile işsizlik ödeneği alabiliyor.
Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, son 3 yılda en az 600 gün primi olup 120 gündür iş sözleşmesi bulunan çalışanlar, aynı zamanda işsizlik sigortasından maaş alma hakkına da sahip olarak kısa çalışma ödeneği aldılar. Son 3 yılda 600 gün primi olmayıp 450 gün primi olan ya da son 120 gündür iş sözleşmesi olmayıp son 60 gündür iş sözleşmesi bulunan kişiler ise işsizlik maaşı hakkı yokken kısa çalışma ödeneği alabildiler.
MAHSUPLAŞMA İLE NE OLUYOR?
Normalde kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre, işsizlik maaşı alabileceği süreden mahsup ediliyor. Yani kısa çalışmaya gidilen tarihte 10 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanan bir işçi, 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alırsa, geriye 7 aylık işsizlik maaşı hakkı kalıyor.
Kısa çalışma ödeneği miktar olarak değil, süre olarak işsizlik maaşından düşülüyor. Dolayısıyla işçinin maddi açıdan kaybı olmuyor, yalnızca işsizlik maaşı alabileceği süre kısalıyor. Diğer yandan kısa çalışma ödeneğinin işsizlik maaşı alınacak süreden mahsup edilmemesi yönünde Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı ve bu sürelerin işsizlik maaşından mahsup edilmemesi sağlandı.