Ve Resmi Gazete'de! Sözleşmeliden kadroya geçişte MAAŞ HESABI döküldü! 458.615 sözleşmeliye 3+1 kuralı, tayin hakkı, eş durumu ve başvuru detayları...
Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de! Öğretmenler, sağlık personeli ve belediye çalışanları başta olmak üzere 458 bin 615 kişiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeliden kadroya geçiş için 30 günlük başvuru süresi başladı. Atama işlemleri de bugünden itibaren 60 gün içinde tamamlanacak. İşte sözleşmeliden kadroya geçiş dilekçesi, şartları ve merak edilen tüm detaylar...
Sözleşmeliden kadroya geçiş hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte sözleşmeliye kadroda maaş hesabı ve tüm detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Düzenleme kapsamında bulunan sözleşmeli personel, 30 gün içinde başvuru yapacak. Bu başvuruyu yapanlar, bugünden itibaren 60 gün içerisinde kurumlarına atanacak. İşlemler en geç 60 gün içinde tamamlanacağından, sözleşmeliler en geç Mart ayı içerisinde kadrolu olabilecek. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.
Düzenleme; 4B'li personel, il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireleri kapsıyor.
SÖZLEŞMELİYE KADRODA TAYİN HAKKI
28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek. Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak.
Halen sözleşmeli olarak 4 yıl veya daha uzun süre hizmeti olanlar kadroya geçer geçmez nakil talebinde bulunabilecek. 4 yıldan az hizmeti olanlar ise sözleşmeli ve kadrolu olarak 4 yılı tamamladıklarında bu imkana kavuşacak. Örneğin; 3 yıldır sözleşmeli olarak çalışan hemen kadroya geçecek ancak nakil için 1 yıl beklemesi gerekecek. 2 yıldır sözleşmeli çalışan ise 2 yıl kadrolu çalıştıktan sonra nakil hakkına sahip olacak.