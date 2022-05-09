Ve onaylandı çift maaş hakkı doğdu! Sigortalılara 2 aylık birden ödeniyor! 1 gün çalışmak bile yetiyor, SGK'ya 3 gün içinde başvuranlar bu imkandan yararlanabiliyor. Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiren iş kazası sonucu yapılan ödemelerin detayları belli oldu. Peki İş kazası geçiren çalışanın sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik mümkün mü? Hem malullük hem de iş göremezlik geliri nasıl alınır? Emekli çalışan iş kazası geçirirse iş göremezlik ödemesi alabilir mi? Ve son olarak da İşyerindeki kazadan sonra hayatını kaybedenin sosyal hakları var mı? Tüm merak edilen sorular yanıt buldu. İşte 2 ödeme alabilmenin yolları ve diğer ayrıntılar...