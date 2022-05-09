Ve onaylandı çift maaş hakkı doğdu! Sigortalılara 2 aylık birden ödeniyor! 1 gün çalışmak bile yetiyor, SGK'ya 3 gün içinde başvuranlar...
Tüm çalışanları ilgilendiriyor. Çift aylık almak artık mümkün. Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur ya da diğer sigorta kollarında çalışılan sürede kaza, sakatlık yaşanırsa erken emeklilik hakkı tanınıyor. Bir çalışan, iş kazası geçirdiğinde sürekli iş görememezlik geliri ve malüllük aylığını aynı anda alabilir. İş kazası ölümlerinde ise geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanırken sigortalının bir gün bile çalışması yeterli görülüyor. Ancak önemli bir kıstas var o da başvuru süresi. Bu ödemeleri alabilmek için iş kazasının SGK'ya üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor. İşte detaylar...
Ve onaylandı çift maaş hakkı doğdu! Sigortalılara 2 aylık birden ödeniyor! 1 gün çalışmak bile yetiyor, SGK'ya 3 gün içinde başvuranlar bu imkandan yararlanabiliyor. Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiren iş kazası sonucu yapılan ödemelerin detayları belli oldu. Peki İş kazası geçiren çalışanın sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik mümkün mü? Hem malullük hem de iş göremezlik geliri nasıl alınır? Emekli çalışan iş kazası geçirirse iş göremezlik ödemesi alabilir mi? Ve son olarak da İşyerindeki kazadan sonra hayatını kaybedenin sosyal hakları var mı? Tüm merak edilen sorular yanıt buldu. İşte 2 ödeme alabilmenin yolları ve diğer ayrıntılar...
Sosyal güvenlik sisteminde bazı şartlarda çift maaş imkanı doğuyor. Peki nedir bu şartlar? Kimler çift maaş alabilir? İş kazası sonucu çalışanın hakları nelerdir? Tüm soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. SSK, Bağ-Kur başta olmak üzere bütün sigorta kollarında çalışılan sürede yaşanan kazalar, sakatlıklar erken emeklilik hakkı doğurur.
Kısa vadeli sigorta primleri çalışanları iş kazası, meslek hastalıklarına karşı sigortalıyor. Emekli bir çalışan iş yerinde kaza geçirdiğinde ya da meslek hastalığına yakalandığında yüzde 10 ve üzeri iş göremezlik oranına göre gelir bağlanır.
Örneğin, SGK'ya bildirilen brüt kazancı 6 bin lira olan bir kişi yüzde 40 oranında iş göremezlik raporu alırsa 2.400 lira iş göremezlik aylığı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç kalırsa gelir bağlama oranı yüzde 100 uygulanır. İlerleyen yıllarda iş göremezlik oranındaki değişime bağlı olarak ödenen gelir artacağı gibi azalabilir. Annenin bebeğini emzirmeye giderken trafik kazası geçirilmesi de iş kazası sayılıyor.