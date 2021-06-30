Ve netleşti! Yarın başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları
Peş peşe açıklandı! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! Kredi Garanti Fonu, kredi almak isteyip banka tarafından kredi verilmesi uygun bulunan, gelişim vaat eden; ancak kefil bulamayan KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelere belirli şartlar altında kefil olarak kredi almalarını sağlayan, teminat yetersizliği sorununu çözen finansal destek kurumudur. İstihdamı korumak ve işverenin normalleşmeye geçişini kolaylaştırmak adına devreye alınan yeni teşvik, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Bu vesileyle 100 bin yeni istihdamın yaratılması hedefleniyor.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının işverene ve çalışana olan ekonomik etkilerini en aza indirmek için Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin-nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek. KGF desteklerinden; KOBİ'ler, KOBİ unvanlı esnaflar ve sanatkârlar, çiftçiler, tarımsal kooperatifler, serbest meslek grupları gibi ticari faaliyetlerde bulunan tüm işletmeler, sektör ve alan ayrımı yapılmaksızın bu desteklerden faydalanabilmektedirler.