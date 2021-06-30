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Ve netleşti! Yarın başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları

Peş peşe açıklandı! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! Kredi Garanti Fonu, kredi almak isteyip banka tarafından kredi verilmesi uygun bulunan, gelişim vaat eden; ancak kefil bulamayan KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelere belirli şartlar altında kefil olarak kredi almalarını sağlayan, teminat yetersizliği sorununu çözen finansal destek kurumudur. İstihdamı korumak ve işverenin normalleşmeye geçişini kolaylaştırmak adına devreye alınan yeni teşvik, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Bu vesileyle 100 bin yeni istihdamın yaratılması hedefleniyor.

30.06.2021 12:47 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:47
Ve netleşti! Yarın başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının işverene ve çalışana olan ekonomik etkilerini en aza indirmek için Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin-nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek. KGF desteklerinden; KOBİ'ler, KOBİ unvanlı esnaflar ve sanatkârlar, çiftçiler, tarımsal kooperatifler, serbest meslek grupları gibi ticari faaliyetlerde bulunan tüm işletmeler, sektör ve alan ayrımı yapılmaksızın bu desteklerden faydalanabilmektedirler.

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Ve netleşti! Yarın başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları

KGF kefaletiyle kamu bankalarından kredi

Küçük ve mikro işletmelerin likidite ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak için ek istihdam şartlı finansman desteği düzenlemesi, 25 Mayıs 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ve netleşti! Yarın başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları

Söz konusu teşvik, 2021'in mart ayında 50'nin altında çalışan istihdam eden işverenlere yönelik. Bu işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabiliyor.

Ve netleşti! Yarın başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları

En çok 5 kişi için

İşveren son bir senedeki çalışan sayısına ek olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihlerinde işe alacağı işçi için teşvikten yararlanacak.

Ve netleşti! Yarın başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları

Teşvik en çok 5 yeni işçi için geçerli olacak. Bu işçilere yönelik asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022'ye dek kullanacağı kredi faiz ya da kâr payı bakiyesinden karşılanabilecek.