Ve netleşti! Yarım gün çalışana en az 6 bin 400 TL... 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR kurumuna başvurmanız lazım!

SÜRE NE KADAR OLUYOR?

Uygulamaya göre; SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni ardından birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, ileri doğumlarda ise 6 ay vakit ile yarım gün (part-time) çalışıp devletten de maaş alabiliyor. Yani doğum yapan bayanlara en az 2 ay devlet ödemesi söz konusu. Engelli çocuğu olanlarda ise bu vakit 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz...) 30'ar gün ekleniyor.