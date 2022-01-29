Ve netleşti! Vatandaşın gönlü hoş oldu! Emekli ve memur maaşları bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 8.204 TL artış müjdesi!

30 yıl hizmeti bulunan ve emekliliğe hak kazanan ilgili grup içindeki vatandaşlar için maaşlarında 1.234 TL artış görüldü. Böylece mayıs ayında Meclis'e sunulması beklenen yasanın kabul edilmesinin ardından 2022 yılının ikinci 6 ayından itibaren tüm zamlara ek olarak bu kişiler için maaş artışı söz konusu olacak.