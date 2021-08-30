Ve netleşti! Tam 30.000 TL hibe desteği yapılacak, başvurular başladı! İhtiyaç sahipleri hemen alabiliyor!

Fiyatlarda yaşanan bu artış ev alabilmek isteyenlerin endişelendirse de ideal fiyatlarıyla ilgi çeken prefabrik evler ev sahibi olmak isteyenler amacıyla mühim bir seçenek oluşturuyor. Vatandaşlar prefabrik konutlar ile ilgili inceleme yapmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gelen açıklamalara göre ihtiyac sahibi aileler amacıyla oluşturulan destekler hız kesmeden devam ediyor. Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlar amacıyla sağlanan devlet takviyeleri yalnızca gereksinimi olan ailelere sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanmak amacıyla ailelerin talep edilen bütün koşullara haiz olması ve bakanlığın incelemesinin sonrasında destek amacıyla onay verilmesi gerekiyor.