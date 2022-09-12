Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek

SGK ya da BAĞ-KUR primini ödemiş ama şimdilik sosyal emniyeti olmayan vatandaşlar doğrultusundan alınabileceği gibi, hiç prim ödememiş vatandaşlar doğrultusundan da yardım başvurusunda bulunulacak ve faydalanabilecektir. Böylece çoğu aile yardım alabilecektir.