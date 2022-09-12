Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek
Sosyal emniyeti olmayan ve geçim zorlukları ile savaşan aileler ve vatandaşlar doğrultusundan mutluluk ile karşılandı. Uzun süredir beklenilen ve yeni düzenlemeler ile geçim zorluğu çekenleri sevindirecek bu haber ile alakalı detaylar şunlardır.
12.09.2022 10:20 - Son Güncelleme: 12.09.2022 10:20
SGK ya da BAĞ-KUR primini ödemiş ama şimdilik sosyal emniyeti olmayan vatandaşlar doğrultusundan alınabileceği gibi, hiç prim ödememiş vatandaşlar doğrultusundan da yardım başvurusunda bulunulacak ve faydalanabilecektir. Böylece çoğu aile yardım alabilecektir.
Düzenli Maaş Alabilmenin Şartları Nelerdir?
Kadın, erkek ya da çocukların faydalanabileceği yardım nitelikli maaşı alabilmek amacıyla SGK ya da BAĞ-KUR primi, yaş ve ödenmiş gün adedi gibi faktörler göz önüne alınmayacaktır.