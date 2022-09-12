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Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek

Sosyal emniyeti olmayan ve geçim zorlukları ile savaşan aileler ve vatandaşlar doğrultusundan mutluluk ile karşılandı. Uzun süredir beklenilen ve yeni düzenlemeler ile geçim zorluğu çekenleri sevindirecek bu haber ile alakalı detaylar şunlardır.

takvim.com.tr
12.09.2022 10:20 - Son Güncelleme: 12.09.2022 10:20
Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek

SGK ya da BAĞ-KUR primini ödemiş ama şimdilik sosyal emniyeti olmayan vatandaşlar doğrultusundan alınabileceği gibi, hiç prim ödememiş vatandaşlar doğrultusundan da yardım başvurusunda bulunulacak ve faydalanabilecektir. Böylece çoğu aile yardım alabilecektir.

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Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek

Düzenli Maaş Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Kadın, erkek ya da çocukların faydalanabileceği yardım nitelikli maaşı alabilmek amacıyla SGK ya da BAĞ-KUR primi, yaş ve ödenmiş gün adedi gibi faktörler göz önüne alınmayacaktır.

Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek

Maaştan faydalanmak isteyenlerin mutlaka düzenli bir yüksek geliri olmaması istenmektedir.

Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek

Daha daha eskiden prim ödemiş ama şu an ödemeyen, çalışmayan bayan ve erkekler ile çocuklar faydalanabilecek ve müracaatta bulunabileceklerdir.

Ve netleşti! SGK Bağkur olsun olmasın! Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödenecek

İstenen koşul haneye giren gelir miktarının belli bir düzeyin altında olmasıdır. Bu halde düzenli maaş alma hakkına kavuşabileceklerdir.

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