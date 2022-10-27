VE netleşti! PTT aracılığıyla 600 TL veriyor! 1-2-3 çocuklu aileleri kapsayacak! Şartlar belli oldu
PTT vasıtasıyla yapılan başvurulardan sonra 600 TL hesaplara yatıyor. Ancak vatandaşların kampanyadan yararlanabilmeleri amacıyla bu süreçte kesinlikle başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemlerinin sonrasında vatandaşlar 600 TL fiyat bandında bir destek ödemesi imkanından yararlanma fırsatına erişiyor. Peki, bu ödemeyi nasıl alabileceğiz? İşte detaylar!
27.10.2022 11:51 - Son Güncelleme: 27.10.2022 11:58
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında çocuklu ailelere destek hizmeti sunuluyor. Çocuklu ailelere özel olarak yayılan destek ödemelerinden şahıslar avantajlı bir şekilde faydalanma olanaklarına erişiyor. PTT gene mühim kampanyalarla ismini duyurmaya devam ediyor! Peki, bu sefer ne var? İşte detaylar!
600 TL Ödeme Yapılıyor!
Tüm ebeveynler paraları PTT şubeleri aracılığı ile düzenli olarak sorunsuzca alabiliyor. 2015 yılından itibaren kanunun yürürlüğe girmesinin sonrasında çocuklu ailelere devlet 600 TL destek ödemesi olanağı sunuyor.