VE netleşti! PTT aracılığıyla 600 TL veriyor! 1-2-3 çocuklu aileleri kapsayacak! Şartlar belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında çocuklu ailelere destek hizmeti sunuluyor. Çocuklu ailelere özel olarak yayılan destek ödemelerinden şahıslar avantajlı bir şekilde faydalanma olanaklarına erişiyor. PTT gene mühim kampanyalarla ismini duyurmaya devam ediyor! Peki, bu sefer ne var? İşte detaylar!