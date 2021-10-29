Ve netleşti! Merkez Bankası'ndan son dakika rapor geldi! İşte SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere yansıyacak 2022 Ocak zammı...
2022 Ocak zammı SGK-SSK ve Bağkur'lular tarafından merakla bekleniyor. 2022 senesi Ocak ayı amacıyla emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2022 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon oranlarının baz alındı maaş zammında sona yaklaşıldı. Durum böyleyken "2022 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne vakit belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" Soruları emekli vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon beklentilerinin 2021 sene sonu amacıyla yüzde 18.4'e, 2022 tahmininin ise 11.8'e yükseltildiğini aktardı. 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 7'ye güncellendi.
2022 senesi Ocak ayı amacıyla emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2022 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon oranlarının baz alındı maaş zammında sona yaklaşıldı. Durum böyleyken "2022 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne vakit belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar...
MERKEZ BANKASI'NDAN ENLFASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası tarafından yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
TÜFE'DE BEKLENTİ YÜZDE 17,63
Merkez Bankası'nın en son yayınladığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre ise katılımcılar, TÜFE'nin yılı yüzde 17,63 seviyesinde kapatmasını bekliyor.