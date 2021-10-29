Ve netleşti! Merkez Bankası’ndan son dakika rapor geldi! İşte SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere yansıyacak 2022 Ocak zammı...

2022 senesi Ocak ayı amacıyla emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2022 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon oranlarının baz alındı maaş zammında sona yaklaşıldı. Durum böyleyken "2022 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne vakit belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar...