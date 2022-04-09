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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL'lik anında bayram desteği!

Ve netleşti! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL'lik anında bayram desteği!

Geçim derdine düşen vatandaşların nakit sıkıntılarını çözüme kavuşturacak müjdeli haber, biri kamu bankası olan üç bankadan geldi. Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası, bayram öncesi anında kredi hizmetlerinin başvurulara açıldığını duyurdu. İşte bankaların anında kredi hizmetlerine ilişkin haberin devamı

takvim.com.tr
09.04.2022 10:54 - Son Güncelleme: 09.04.2022 10:54
Ve netleşti! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL’lik anında bayram desteği!

Ekonomik şartların bütçelere giderek daha çok tesir etmesi, vatandaşların nakde ihtiyaç duymalarına yol açtı. Bu esnada Ramazan Bayramı öncesinde düzenledikleri kampanyalar ile devreye giren Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası, müşterilerine farklı şartlar çerçevesinde nakit desteği sunacaklarını açıkladı.

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Ve netleşti! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL’lik anında bayram desteği!

Halkbank Anında Kredi Kampanyası 2022

Girişimcilere ve diğer kategorilerde yer alan vatandaşlara sunduğu avantajlı kampanya fırsatları sayesinde adını duyurmayı başarmış olan kamu bankası Halkbank, yeni dönemde döviz kurlarına ve Rusya- Ukrayna savaşına bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında olduğunu duyurdu.

Ve netleşti! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL’lik anında bayram desteği!

Halk Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan anında kredi hizmetine göre mobil uygulama ya da internet bankacılığı kanalı ile hizmet başvurusu yapan herkese, 10 bin TL limitli ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Ve netleşti! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL’lik anında bayram desteği!

Söz konusu hizmetin azami vade sayısı 36 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,71 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 10 bin TL'lik destek almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri taksit tutarı, 395,61 olarak hesaplandı.

Ve netleşti! Kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Bayram harçlıkları dağıtılıyor! 10.000 TL’lik anında bayram desteği!

Akbank Anında Kredi Kampanyası 2022

Geniş hizmet kapsamı sayesinde milyonlarca müşterisi bulunan özel bankalardan biri olan Akbank, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde eli nakde sıkışan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde nakit desteği sağlayacağını açıkladı. Bankanın "anında kredi" ismini verdiği ihtiyaç kredisi hizmetinin detayları paylaşıldı.

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