Ve netleşti! İlaç gibi geldi! İşsiz vatandaşların dikkatine: İşsiz olan vatandaşlara 4.000 TL'ye yakın maaş müjdesi verildi!
Ülke sınırları içerisinde ki vatandaşlar için geliştirmiş olduğu projeler ve bünyesinde yayınlamış olduğu iş ilanları ile dikkat çeken Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de vatandaşların yararına hizmetler geliştirmeye devam ediyor.
09.05.2022 08:20 - Son Güncelleme: 09.05.2022 08:20
Yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra işsizlik maaşlarını tekrar hesaplayan Türkiye İş Kurumu, ilgili şartları sağlayan ve geliri olmayan vatandaşlara 3 bin 972 TL'ye kadar maaş bağlanacağını bildirdi.
İşsizlik Maaşı Nedir, Kimlere Verilir?
İşsizlik maaşı, Türkiye İş Kurumu'nun işsiz vatandaşlar için geliştirmiş olduğu nakit hizmetlerinden biridir.
İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2022?
Türkiye İş Kurumu'nun işsiz olan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu hizmetlerden olan işsizlik maaşı, her yıl asgari ücret tutarına göre güncellenen tutarlar ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır.