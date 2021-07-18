Ve netleşti! Hemen size ne kadar para yatacağını hesaplayın: Bu ay için binlerce kişinin banka hesabına fazla para yatacak!

Çalışan binlerce kişi haklarını bilmiyor. Ancak bu ay binlerce kişinin banka hesabına fazla para yatacak. Çalışanların banka hesaplarına yatacak olan fazla paranın hesaplaması ise günlük ücrete bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Asgari ücretli bir çalışan bir haftada ne kadar çalışabilir sorusunun cevabı olarak da; asgari ücretli bir çalışan günlük 7,5 saat çalışarak haftanın 6 günü 45 saat çalışabilir. Asgari ücret bir kişinin hayatını devam ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir işçiye verilen en düşük maaştır.