Ve netleşti! Hemen size ne kadar para yatacağını hesaplayın: Bu ay için binlerce kişinin banka hesabına fazla para yatacak!
Bu ay için binlerce kişinin banka hesabına fazla para yatacak! Kurban Bayramı'na az bir vakit kaldı. Bir çok şahıs bayramda tatil planlarını yaşama geçirirken, bir çok şahıs ise çalışmaya devam edecek. Bayramda çalışanlar ise çoktan ücret alacaklar. Fakat işçiler ne kadar ücret alacaklarını bilmiyorlar. İş kanununa göre, bayramda çalışan işçilere her gün amacıyla ilaveten bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2021 yılı için 456,13 lira ile sınırlıdır.
Çalışan binlerce kişi haklarını bilmiyor. Ancak bu ay binlerce kişinin banka hesabına fazla para yatacak. Çalışanların banka hesaplarına yatacak olan fazla paranın hesaplaması ise günlük ücrete bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Asgari ücretli bir çalışan bir haftada ne kadar çalışabilir sorusunun cevabı olarak da; asgari ücretli bir çalışan günlük 7,5 saat çalışarak haftanın 6 günü 45 saat çalışabilir. Asgari ücret bir kişinin hayatını devam ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir işçiye verilen en düşük maaştır.
İş Kanununu Madde: 47
"Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir."
Asgari ücretli çalışanın bir günlük ücreti ne kadar?
Bu sene asgari ücretli çalışana brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş ödeme yapılıyor.