Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı
Millî Eğitim Bakanlığı, her sene üniversite sınavına giren ve ilgili şartları sağlayan öğrencilere burs bağlamaktadır. Bu sene de üniversite sınavlarına az bir zaman kalan burs duyurusu yapan kurum, ilgili burs hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı'nın burs hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları
28.04.2022 10:19 - Son Güncelleme: 28.04.2022 10:19
Öğrencilere, o yıl için belirlenmiş olan KYK bursu ile aynı tutarda burs bağlanmasını sağlayan Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite tercihlerinin ilk 5'i arasında yer alan programa kayıt yaptıran tüm öğrencilere bu hizmeti sunmaktadır.