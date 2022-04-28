RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı

Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı, her sene üniversite sınavına giren ve ilgili şartları sağlayan öğrencilere burs bağlamaktadır. Bu sene de üniversite sınavlarına az bir zaman kalan burs duyurusu yapan kurum, ilgili burs hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı'nın burs hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
28.04.2022 10:19 - Son Güncelleme: 28.04.2022 10:19
Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı

Ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara, devletin çeşitli kurumları aracılığı ile nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı da ilgili şartları sağlayan tüm öğrencilere, burs hizmeti sunmaktadır.

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Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı özelinde sunulan burs hizmeti, yalnızca üniversite sınavına giren öğrencileri kapsamaktadır. Hali hazırda üniversite okuyan ya da diğer öğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler, kurumun burs hizmetinden yararlanamamaktadırlar.

Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı Bursu Nedir?

Ülkenin eğitim sisteminin şekillenmesinde aktif olarak rol oynayan kurumların başında gelen Millî Eğitim Bakanlığı, bazı gruplarda yer alan öğrencilere burs hizmeti sunmaktadır.

Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı

Öğrencilere, o yıl için belirlenmiş olan KYK bursu ile aynı tutarda burs bağlanmasını sağlayan Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite tercihlerinin ilk 5'i arasında yer alan programa kayıt yaptıran tüm öğrencilere bu hizmeti sunmaktadır.

Ve netleşti! Gençler bayram yaptı! 22 yaşından büyük olmayan gençlere aylık para veriliyor! Millî Eğitim Bakanlığı detayları açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı Bursu Başvuru Şartları

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan burs hizmetinden yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bakanlık, ilgili burs başvuru şartlarını şu şekilde belirlemiştir:

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